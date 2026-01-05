Ucraina, Trump: "Non credo che Kiev abbia attaccato la residenza di Putin"

Il presidente Usa Donald Trump domenica ha detto ai giornalisti che i funzionari statunitensi hanno stabilito che l’Ucraina non ha preso di mira una residenza appartenente al presidente russo Vladimir Putin in un attacco con droni la scorsa settimana, contestando le affermazioni del Cremlino, che Trump aveva inizialmente accolto con profonda preoccupazione. La scorsa settimana il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che l’Ucraina ha lanciato un’ondata di droni contro la residenza statale di Putin nella regione nordoccidentale di Novgorod che i sistemi di difesa russi sono stati in grado di bloccare. Lavrov ha anche criticato Kiev per aver lanciato l’attacco in un momento di intensi negoziati per porre fine alla guerra.