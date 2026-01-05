Crans-Montana, il volo con le salme delle 5 vittime atterra a Milano Linate

Momenti di grande commozione sulla pista dell’aeroporto di Milano Linate all’arrivo del C-130 proveniente da Sion con a bordo le salme di 5 dei 6 italiani deceduti nella tragedia di Crans-Montana. Quattro le salme che verranno trasportate via terra nelle rispettive città di origine: Chiara Costanzo e Achille Barosi a Milano, Giovanni Tamburi a Bologna ed Emanuele Galeppini a Genova. Presenti all’aeroporto il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sottosegretario Alberto Barachini, i presidenti della Regione Lombardia Attilio Fontana, della Regione Liguria Marco Bucci e della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale e il capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano. Il C-130 proseguirà poi per l’aeroporto di Ciampino Militare a Roma, accolto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dal ministro dello Sport Andrea Abodi.