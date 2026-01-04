Venezuela, Papa: "Garantire la sovranità del Paese e rispettare i diritti umani"

Papa Leone XIV dopo l’Angelus, davanti ai fedeli e ai pellegrini in piazza San Pietro, ha rivolto il suo pensiero al Venezuela dopo i raid americani e la deposizione del presidente Maduro. “Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela”, ha detto il Pontefice. Il bene dell’amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese e assicurando lo stato di diritto iscritto nella Costituzione, rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti – ha proseguito Prevost -. E lavorando per costruire insieme un futuro sereno di collaborazione, di stabilità e di concordia. Con speciale attenzione ai più poveri che soffrono a causa della difficile situazione economica. Per questo prego e vi invito a pregare”.