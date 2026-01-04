Venezuela, la Cina protesta: “Usa rilascino immediatamente Maduro” – La diretta

Nuovi sviluppi oggi, 4 gennaio, per la crisi in Venezuela innescata dall’attacco di sabato degli Usa, che hanno catturato il presidente Nicolas Maduro e la moglie Celia Flores. Il ministero degli Esteri cinese ha espresso “seria preoccupazione per la detenzione forzata del presidente Maduro e di sua moglie da parte degli Stati Uniti e per la loro deportazione” aggiungendo che le azioni degli Usa “violano chiaramente il diritto internazionale e le norme fondamentali che regolano le relazioni internazionali, nonché gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite”. Pechino – riporta Xinhua – ha chiesto a Washington di “rilasciare immediatamente” il presidente venezuelano e sua moglie.

Venezuela, gli Usa catturano Maduro: sarà processato – Tutte le notizie di oggi 4 gennaio Inizio diretta: 04/01/26 09:15 Fine diretta: 04/01/26 23:00