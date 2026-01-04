I venezuelani in Cile e in Colombia festeggiano la cattura di Maduro da parte degli Usa

I manifestanti venezuelani che si sono radunati nella capitale cilena Santiago hanno cantato l’inno nazionale venezuelano e ballato per esultare alla cattura di Nicolàs Maduro da parte degli Stati Uniti. La popolazione straniera in Cile, un paese di circa 18 milioni di abitanti, ha raggiunto 1,6 milioni di persone lo scorso anno, più del doppio rispetto al numero registrato nel 2017. Di questi, i venezuelani costituiscono la comunità più numerosa e rappresentano il 41,6% di tutti gli immigrati. Anche a Cúcuta, città colombiana al confine con il Venezuela, molti si sono radunati per festeggiare con musica e bandiere.