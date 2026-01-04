Brescia, uomo accoltella la moglie al collo: i carabinieri sul posto

Una donna italiana di 44 anni è stata accoltellata alla gola dal marito convivente, 51 anni, al culmine di un litigio per futili motivi. La vittima è stata soccorsa dal 118 in strada in via Largo Ochi, a Capriolo, nel Bresciano. Secondo quanto accertato dai carabinieri, intervenuti sul posto, la lite era scoppiata all’interno dell’abitazione della coppia e poi proseguita fuori, in strada, dove l’uomo ha colpito la donna con un coltello. La vittima è stata trasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. L’uomo è stato fermato dai militari.