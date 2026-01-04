Bosnia-Erzegovina, tempesta di neve su Sarajevo: villaggi isolati rimangono senza elettricità

Una forte tempesta di neve si è abbattuta domenica sulle zone centrali della Bosnia-Erzegovina, causando il caos in molte regioni e sulle sue autostrade.Nella capitale Sarajevo, il traffico è rimasto bloccato a causa della caduta di oltre 70 centimetri di neve in poche ore. Alcune delle principali autostrade che collegano il nord e il sud del Paese sono rimaste bloccate per ore a causa dell’intervento degli spazzaneve. Alcuni villaggi remoti sono rimasti senza elettricità domenica. Sono previste ulteriori nevicate nei prossimi giorni, con temperature che scenderanno fino a -14 °C a Sarajevo e in altre regioni centrali.