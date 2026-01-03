Venezuela, la vicepresidente alla tv di Stato: "Trump ci dia una prova che Maduro sia vivo"

Il presidente Nicolás Maduro e la first lady Cilia Flores sono scomparsi e il governo venezuelano non sa dove si trovino, come ha confermato il vicepresidente Delcy Rodriguez alla televisione di Stato. “Non sappiamo dove si trovino il presidente Nicolás Maduro e la first lady Cilia Flores”, ha detto Rodriguez. “Chiediamo al governo di Donald Trump una prova che siano vivi”, ha detto Rodriguez durante una telefonata alla Venezolana de Television.

Gli Stati Uniti hanno confermato gli attacchi sul suolo venezuelano e il presidente Donald Trump ha dichiarato che Maduro è stato catturato e portato fuori dal Paese. Rodriguez ha affermato che si trattava di un’eventualità che Maduro aveva già previsto e per la quale aveva preparato un piano di difesa militare. “Il presidente Maduro era già stato molto chiaro e aveva avvertito il popolo venezuelano che un’aggressione di questa natura avrebbe potuto verificarsi a causa della disperazione della voracità energetica degli Stati Uniti”.