Home > Esteri > Venezuela, esplosioni e aerei in volo a bassa quota a Caracas. “Usa attaccano infrastrutture civili e militari” – La diretta

Almeno sette esplosioni e aerei in volo a bassa quota sono stati uditi intorno alle 2 del mattino, ora locale, di sabato nella capitale del Venezuela, Caracas.



Le persone in vari quartieri si sono riversate in strada. Alcune esplosioni potevano essere viste in lontananza da varie zone di Caracas.

Il governo venezuelano accusa gli Stati Uniti di aver attaccato infrastrutture civili e militari in diverse aree del Paese. Al momento nessuna dichiarazione dagli Usa.

Negli ultimi giorni, per decisione del presidente Usa Donald Trump, l’esercito americano ha preso di mira imbarcazioni che presumibilmente erano dedite al traffico di droga.

Venerdì il Venezuela si è detto disponibile a negoziare un accordo con gli Stati Uniti per combattere il traffico di droga. Il presidente Nicolas Maduro ha anche affermato che gli Stati Uniti vogliono forzare un cambio di governo in Venezuela e ottenere l’accesso alle sue vaste riserve petrolifere.



“In questo momento stanno bombardando Caracas. Allertate tutti, hanno attaccato il Venezuela. Bombardano con missili. L’OAS e l’ONU devono incontrarsi immediatamente”. Così su X il presidente colombiano, Gustavo Petro.

En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela



Bombardean con misiles.



Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Tajani: “Seguo evoluzione, Meloni informata”

“Seguo con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l’evoluzione della situazione con particolare attenzione per la comunità italiana. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è costantemente informata. Unità di crisi della Farnesina operativa”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

#Venezuela Seguo con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l’evoluzione della situazione con particolare attenzione per la comunità italiana. Il presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni costantemente informata.Unità di crisi della Farnesina operativa — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 3, 2026