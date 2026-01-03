Venezuela, esplosioni e aerei in volo a bassa quota a Caracas. “Usa attaccano infrastrutture civili e militari” – La diretta

Almeno sette esplosioni e aerei in volo a bassa quota sono stati uditi intorno alle 2 del mattino, ora locale, di sabato nella capitale del Venezuela, Caracas.
Le persone in vari quartieri si sono riversate in strada. Alcune esplosioni potevano essere viste in lontananza da varie zone di Caracas.
Il governo venezuelano accusa gli Stati Uniti di aver attaccato infrastrutture civili e militari in diverse aree del Paese. Al momento nessuna dichiarazione dagli Usa.
Negli ultimi giorni, per decisione del presidente Usa Donald Trump, l’esercito americano ha preso di mira imbarcazioni che presumibilmente erano dedite al traffico di droga.
Venerdì il Venezuela si è detto disponibile a negoziare un accordo con gli Stati Uniti per combattere il traffico di droga. Il presidente Nicolas Maduro ha anche affermato che gli Stati Uniti vogliono forzare un cambio di governo in Venezuela e ottenere l’accesso alle sue vaste riserve petrolifere.
“In questo momento stanno bombardando Caracas. Allertate tutti, hanno attaccato il Venezuela. Bombardano con missili. L’OAS e l’ONU devono incontrarsi immediatamente”. Così su X il presidente colombiano, Gustavo Petro.
Tajani: “Seguo evoluzione, Meloni informata”
“Seguo con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l’evoluzione della situazione con particolare attenzione per la comunità italiana. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è costantemente informata. Unità di crisi della Farnesina operativa”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.
Secondo due funzionari statunitensi che hanno parlato con la Cbs News in condizione di anonimato per discutere di questioni di sicurezza nazionale, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dato il via libera all’esercito statunitense per condurre attacchi terrestri in Venezuela pochi giorni prima dell’effettiva operazione. I funzionari militari hanno discusso se condurre la missione il giorno di Natale, ma secondo le fonti, gli attacchi aerei statunitensi in Nigeria contro obiettivi dell’Isis hanno avuto la precedenza. I giorni successivi a Natale hanno aperto ulteriori finestre di attacco per i funzionari militari statunitensi, ma l’operazione è stata sospesa a causa delle condizioni meteorologiche. I funzionari affermarono che le forze armate statunitensi desideravano condizioni meteorologiche favorevoli al successo della missione.