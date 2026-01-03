Venezuela, il ministro dell'Interno invita alla calma: "Non rendete le cose più facili agli Usa"

Il ministro dell’Interno del Venezuela Diosdado Cabello, ha invitato il suo Paese a “mantenere la calma” dopo che gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver attaccato strutture militari e catturato il presidente Nicolás Maduro. “Abbiate fiducia nella nostra leadership, abbiate fiducia nell’alto comando politico e militare per gestire la situazione che stiamo affrontando. Mantenete la calma, non cedete alla disperazione, non rendete le cose più facili al nemico invasore, al nemico terrorista che ci ha attaccato vigliaccamente”, ha detto Diosdado Cabello, mentre era in strada con le truppe a Caracas.