Venezuela, esuli in Florida esultano per la cattura di Maduro

Molti venezuelani residenti in Florida, negli Stati Uniti, hanno festeggiato la notizia della cattura del presidente Nicolás Maduro a seguito di un “attacco su larga scala” da parte degli Stati Uniti sabato mattina. Il presidente Donald Trump ha annunciato la straordinaria operazione notturna sui social media poche ore dopo l’attacco.

Una folla si è radunata a Doral avvolta in bandiere venezuelane e ha intonato il coro “Libertà! Libertà! Libertà!”.

Doral è una città di 80.000 abitanti circondata dall’area metropolitana di Miami e sede della più grande comunità venezuelana degli Stati Uniti.