San Francisco, inondazione dovuta a forti piogge: le immagini dall'alto

Le riprese aeree catturano le inondazioni nella zona della Baia di San Francisco mentre lo stato si prepara a ulteriori precipitazioni questo fine settimana. Le riprese dell’elicottero di KGO mostrano inondazioni in un quartiere della contea di Marin, in California, dove alcuni residenti hanno utilizzato un kayak per spostarsi. Secondo KGO, le maree stagionali hanno avuto un impatto sulla contea di Marin e possono allagare strade, aree di parcheggio e infrastrutture costiere. La California, bagnata da giorni di pioggia incessante e in ripresa dalle frane di fango nelle città di montagna, è stata colpita da una potente tempesta il giorno di Natale che ha portato ad avvisi di evacuazione.