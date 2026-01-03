Roma, protesta davanti all’ambasciata Usa: “Giù le mani dal Venezuela”

Circa 200 persone in presidio in Via Bissolati a Roma nonostante la pioggia, a pochi passi dall’ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia. Obiettivo protestare contro l’operazione militare di questa notte in cui l’esercito Usa ha bombardato alcuni obiettivi della capitale venezuelana Caracas e prelevato il presidente del Paese Nicolas Maduro. In piazza Osa, Cambiare Rotta, Rete dei Comunisti, Usb, Rifondazione Comunista, Unione Democratica Arabo Palestinese e Potere al Popolo.

“Giu le mani dal Venezuela” dice lo striscione in testa al sit in. “Liberare subito il presidente Maduro” recita un altro. I cori sono per Maduro e contro gli Stati Uniti, “Yankee go home” gridano i manifestanti. “Quello che sta succedendo è inaccettabile. Un attacco che è alla stregua del terrorismo. Sì aggradisce senza alcun diritto dal punto di vista internazionale un popolo sovrano. E i governi occidentali? Restano in silenzio” dichiara Giovanna Di Matteo di Potere al Popolo. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza in assetto anti-sommossa sul posto per evitare che i manifestanti si avvicinino a Via Vittorio Veneto all’indirizzo dell’ambasciata.