Iran, Khamenei sulle proteste: "Rivoltosi vanno messi al loro posto"

La Guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, è intervenuto sulle proteste che da una settimana scuotono il Paese, affermando che “i rivoltosi devono essere messi al loro posto“. Le dichiarazioni di Khamenei sono lette come un possibile via libera a un approccio più duro da parte delle autorità contro le manifestazioni, esplose in un contesto di grave crisi economica. La valuta iraniana, il rial, viene attualmente scambiata a circa 1,4 milioni per un dollaro. “Con i manifestanti si può dialogare, i funzionari devono parlare con loro – ha detto Khamenei davanti a un pubblico a Teheran – ma non c’è alcun beneficio nel parlare con i rivoltosi. I rivoltosi devono essere messi al loro posto”.