Iran, Trump: “Usa pronti a intervenire se Teheran uccide manifestanti”

“Se l’Iran sparerà e ucciderà violentemente i manifestanti pacifici, come è sua abitudine, gli Stati Uniti d’America correranno in loro soccorso. Siamo pronti a intervenire. Grazie per l’attenzione dedicata a questa questione!”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post sul suo social Truth, in merito alle manifestazioni in corso in Iran.

Teheran avverte Trump: “Intervento Usa sarebbe il caos”

“Trump dovrebbe sapere che l’intervento degli Stati Uniti nei problemi interni corrisponde al caos nell’intera regione e alla distruzione degli interessi statunitensi”. Lo ha scritto in un messaggio su X Ali Larijani, ex presidente del parlamento e attuale segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano. Larijani ha affermato che Israele e gli Stati Uniti stanno alimentando le manifestazioni in corso in Iran. “Il popolo degli Stati Uniti dovrebbe sapere che Trump ha dato inizio all’avventurismo. Dovrebbero prendersi cura dei propri soldati”, ha affermato Larijani.

L’Iran mette in guardia contro qualsiasi intervento degli Stati Uniti nel Paese, promettendo una risposta dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato che sarebbe intervenuto in aiuto dei manifestanti nella Repubblica islamica. “Qualsiasi mano interventista che attacchi la sicurezza dell’Iran con qualsiasi pretesto sarà esposta a una risposta”, ha scritto su X Ali Shamkhani, consigliere della Guida Suprema. “La sicurezza dell’Iran è una linea rossa“, ha aggiunto.

Almeno 7 i morti durante le proteste

Sono intanto saliti ad almeno 7 i morti nelle proteste in Iran scatenate dalla crisi economica. Le violenze più intense sembrano esser state registrate ad Azna, una città nella provincia iraniana del Lorestan, a circa 300 chilometri a sud-ovest di Teheran. Lì, alcuni video online mostrano oggetti in fiamme per strada e spari che echeggiano mentre la gente grida: “Svergognati! Vergognati!”. L’agenzia di stampa semiufficiale Fars ha riferito che lì tre persone sono state uccise. Altri media, compresi quelli favorevoli alle riforme, hanno citato Fars per la notizia, mentre i media statali non hanno dato pieno risalto alle violenze. Altre due persone sarebbero rimaste uccise durante le manifestazioni a Lordegan, una città nella provincia di Chaharmahal e Bakhtiari. Alcuni video online mostrano manifestanti riuniti in strada, con il rumore degli spari in sottofondo. A Fuladshahr, nella provincia di Isfahan, i media statali hanno riferito della morte di un uomo, ucciso, secondo i gruppi di attivisti, dal fuoco della polizia sui manifestanti. Una manifestazione separata avrebbe infine portato alla morte di un volontario ventunenne della forza paramilitare Basij della Guardia Rivoluzionaria.