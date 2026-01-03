Il bilancio della Polizia stradale per il 2025: "Oltre 1,6 milioni di infrazioni"

È tempo di bilanci e come tutti gli anni la Polizia Stradale, Specialità della Polizia di Stato, tira le somme delle attività svolte nel 2025 con le parole del Commissario Capo Vincenzo Orgini. Nell’anno appena trascorso la Polizia Stradale ha impiegato per il controllo di strade e autostrade 423.328 pattuglie che hanno controllato 2.014.439 persone e contestato 1.602.794 infrazioni. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 462.312. Sono state ritirate 63.537 patenti di guida e 41.788 carte di circolazione. Sono stati infine decurtati 2.794.271 punti patente.