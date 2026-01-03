Crans-Montana, Protezione civile: "Grossa prova emotiva, ma un onore essere qui"

(LaPresse) “Abbiamo già trasferito 7 persone e oggi stiamo conducendo un altro trasferimento medico dall’ospedale di Losanna al Niguarda di Milano”. È quanto fa sapere Giuseppe Lepri Gallerano, funzionario del Dipartimento di protezione civile, dando aggiornamenti sulle vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. “Chiunque sta dando il suo aiuto” ai parenti delle vittime “sia istituzionale ma anche come persone perché comprendiamo lo strazio di quello che stanno vivendo”, ha aggiunto Gallerano, “è sicuramente una grossa prova emotiva. È un onore essere qui a aiutare queste persone”.