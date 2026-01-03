Crans-Montana, 6 italiani ancora dispersi: si indaga per omicidio colposo – La diretta

Fiori e candele per ricordare le vittime della tragedia, un silenzioso viavai di persone che si fermano in raccoglimento e un odore acre di fumo nell’aria. Si presenta così Crans-Montana il giorno dopo il rogo di Capodanno al locale ‘Le Constellation’, costato la vita ad almeno 40 persone ed il ferimento di altre 119, di cui molte in condizioni critiche. Cresce nel frattempo la polemica relativa alle misure di sicurezza del locale considerate inefficaci. La procuratrice generale del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, ha confermato come tesi principale per lo scoppio dell’incendio quella delle candele collocate sulle bottiglie di champagne le cui scintille sarebbero arrivate troppo vicine al soffitto provocando un ‘flashover‘, un fenomeno che vede il fuoco propagarsi all’improvviso e con violenza in ambienti chiusi causando una o più esplosioni.
Chi sono i titolari de Le Constellation
Gli inquirenti hanno reso noto che fra le persone interrogate per ricostruire l’accaduto ci sono anche i titolari del locale, i coniugi Jacques e Jessica Moretti, rimasta ferita con ustioni ad un braccio. Se verranno accertate delle responsabilità le persone coinvolte saranno perseguite per “incendio doloso colposo, omicidio colposo e lesioni personali colpose”, ha dichiarato la procuratrice. Jacques Moretti, in una breve dichiarazione alla ‘Tribune de Geneve’ ha fatto sapere che il locale era stato ispezionato “tre volte in dieci anni” e “tutto era stato fatto secondo gli standard”. La procura di Roma, competente per i reati che coinvolgono cittadini italiani all’estero, a sua volta aprirà un fascicolo una volta ultimate le procedure di identificazione dei connazionali coinvolti. Come già preannunciato nelle prime ore dopo il disastro sono coinvolti cittadini di diverse nazionalità presenti nella rinomata località turistica.
I feriti e i dispersi italiani
Le autorità locali, parlando dei feriti, hanno reso noto che fra quelli identificati, oltre a 71 cittadini svizzeri, risultano esserci francesi, italiani, serbi, bosniaci, belgi, polacchi, portoghesi e lussemburghesi. “Si tratta di cifre provvisorie”, hanno poi precisato. Anche per quanto riguarda le vittime non sono ancora tutte state identificate. Un’attesa snervante che coinvolge alcune famiglie italiane. Secondo le cifre rese note dalla Farnesina gli italiani feriti sarebbero 13, di cui alcuni già trasferiti all’ospedale Niguarda di Milano, mentre sei risultano ancora dispersi. Fra loro c’è il 17enne Emanuele Galeppini, residente a Dubai ma originario di Genova. A dare la conferma del suo decesso era stata la Federgolf ma, in assenza della conferma da parte dell’esame del Dna, il ragazzo risulta ancora formalmente fra i dispersi.
Tajani sul luogo della strage
“I nomi degli eventuali deceduti saranno comunicati dalle autorità svizzere prima alle famiglie e poi subito dopo alle autorità italiane”, ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che è volato in Svizzera per essere vicino ai familiari dei connazionali coinvolti nella tragedia. Il titolare della Farnesina si è recato anche presso il locale andato a fuoco. “Ho visto le tracce di un dramma“, ha affermato parlando con i cronisti. “Evidentemente qualcosa non ha funzionato dal punto di vista della sicurezza – ha affermato ancora – mi pare privo di senso mettere fuochi pirotecnici in un locale al chiuso con ragazzi che salivano l’uno sulle spalle di un altro”. Tajani ha spiegato di aver parlato con le autorità inquirenti e di aver ricevuto rassicurazioni in merito al fatto che l’intenzione è quella di andare “fino in fondo” alla vicenda.
“Ho appena ricevuto la telefonata che non dovrebbe mai arrivare a un padre. Un dolore sordo, indicibile: la mia amata Chiara non c’è più”. Lo ha detto in due diverse interviste al Corriere della Sera e a Repubblica Andrea Costanzo, il padre della 16enne Chiara Costanzo, ufficialmente ancora dispersa per la strage di Crans-Montana della notte di Capodanno, per cui la famiglia ha abbandonato le speranze di ritrovarla in vita. “Ci hanno detto ufficialmente che gli ospedalizzati non identificati sono tre, di sesso maschile. Per esclusione, mia figlia è in un altro elenco, quello delle vittime. Per l’ufficialità ci vorranno parecchi giorni, per via degli esami accurati del Dna. Attendiamo la notizia ufficiale. Ma per noi c’è già”. “La sera dell’incendio non l’ho trovata – racconta l’uomo -. Sono arrivato davanti al locale ma non l’ho trovata. Sarei dovuto entrare dentro a cercarla ma i vigili del fuoco non mi hanno fatto passare. Avrei voluto tanto farlo. Quest’anno Chiara non voleva nemmeno venire: pensava di festeggiare il Capodanno con un’amica in un’altra località ma non c’era posto. Così siamo tornati qui anche questa volta. Noi spingevamo lo stesso perché uscisse a divertirsi. Ovvio che queste parole, dette adesso, suonano in maniera diversa. La vita è bastarda. E io adesso mi sento una grande responsabilità addosso”. “È la fase dell’angoscia e del dolore – ha aggiunto Andrea Costanzo -, poi, una volta che avrò elaborato questo lutto, anch’io andrò alla ricerca della giustizia. Lo devo a mia figlia, che sapeva sempre distinguere il giusto dallo sbagliato. Penso ci siano responsabilità che devono essere tirate fuori, ovvio. Arriverà anche la fase per avere quelle risposte”.
Il rogo che ha causato la strage di Crans-Montana potrebbe essere partito dalla bottiglia di una donna con un casco con posizionata sopra una candela pirotecnica. È quanto ipotizza il sito elvetico ‘Blick’, che rilancia una foto pubblicata dal Daily Mail. L’immagine mostra una persona con una maschera di Guy Fawkes e, cavalcioni sulle sue spalle, una donna con un casco nero, che tiene in mano la una bottiglia con sopra un dispositivo pirotecnico acceso, avvicinarsi pericolosamente al soffitto che nell’immagine aveva già iniziato a prendere fuoco.