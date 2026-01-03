Crans-Montana, proseguono le indagini: l'omaggio commosso alle vittime della strage

Gli investigatori hanno detto venerdì che ritengono che a innescare l’incendio nel bar Le Constellation di Crans-Montana siano state le fontane di luce sopra le bottiglie di champagne, quando si sono avvicinate troppo al soffitto. Le autorità intendono verificare se il materiale fonoassorbente sul soffitto fosse conforme alle norme e se le candele, che emettono un getto di scintille rivolte verso l’alto, potessero essere utilizzate nel bar. Quaranta persone sono rimaste uccise e altre 119 ferite nell’incendio di giovedì scorso che ha devastato l’affollato bar. I funzionari hanno detto che avrebbero verificato anche altre misure di sicurezza nei locali, compresi gli estintori e le vie di fuga. Prosegue intanto il commosso omaggio di tante persone, soprattutto ragazzi, ai loro amici scomparsi nella più grave tragedia della storia della Svizzera.