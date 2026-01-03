Crans-Montana, la psicologa italiana sul campo: "Non ci sono parole che portino conforto"

Elvira Venturella è una psicologa italiana, che sta lavorando a contatto con le famiglie dei ragazzi coinvolti nell’incendio di Crans-Montana. “Immaginate i genitori aggrappati alla minima possibilità di sopravvivenza, anche la più improbabile. Anche i media forniscono informazioni, così come i messaggi delle chat dei ragazzi. Quindi abbiamo detto loro: non guardate più, smettete di guardare le chat dei giovani, dei loro amici. Non ci sono parole che possano portare conforto” – ha proseguito la psicologa. “Per noi, a volte ciò che aiuta di più è il silenzio e l’accettazione del tempo e del dolore degli altri”.