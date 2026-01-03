Crans-Montana, la procuratrice annuncia: "Indagati i gestori del bar, accusati di omicidio colposo"

La Procura svizzera ha aperto un’indagine penale nei confronti dei gestori del bar ‘Le Constellation‘ a Crans-Montana, in Svizzera, dove nella notte di Capodanno è scoppiato un incendio in cui sono morte almeno 40 persone. Una nota della procura precisa che i primi riscontri dell’indagine in relazione all’incendio hanno portato all’apertura di un’indagine penale nei confronti dei due gestori che “sono accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo”. La procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, ha annunciato il provvedimento in un punto stampa.