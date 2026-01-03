Crans-Montana, Galbiati (Niguarda): "Andamento clinico positivo, messaggio di fiducia"

“Dal punto di vista clinico, la situazione dei sette pazienti ricoverati al Niguarda è buona. I parametri respiratori, metabolici e circolatori stanno andando bene in tutti: sono gli aspetti decisivi nelle primissime fasi”. Lo spiega Filippo Galbiati, direttore della Medicina d’urgenza e Pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, aggiornando sulle condizioni dei ragazzi coinvolti nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana e trasferiti a Milano.

“Il secondo fronte, nei prossimi giorni, sarà curare al meglio le ustioni e prevenire le infezioni. Per la parte clinica di nostra competenza, quella che riguarda noi rianimatori e che nell’immediato è cruciale, l’andamento è positivo. Il messaggio deve essere di fiducia, dobbiamo essere tutti molto speranzosi”. L’ospedale, aggiunge Galbiati, è pronto ad ampliare ulteriormente la disponibilità. “La direzione e le autorità regionali ci hanno chiesto di mettere a disposizione ancora più posti letto, anche per eventuali necessità richieste dalle autorità svizzere. I letti ci sono: abbiamo un sistema di allertamento per le maxi-emergenze e un’organizzazione interna rodata, quindi come sanitari siamo pronti ad accogliere anche altri pazienti”. Sui pazienti già in cura, il direttore chiarisce che il quadro resta sotto controllo. “Al momento abbiamo due ragazzi estubati. Gli altri, invece, restano intubati soprattutto per una scelta clinica nostra, legata alle procedure e alle cure che dobbiamo eseguire, non perché lo scambio respiratorio stia peggiorando: quello sta andando bene. In questa fase decidiamo di mantenerli sedati e intubati perché è la condizione migliore che ci consente di intervenire nel modo più efficace” ha concluso il medico.