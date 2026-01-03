Crans-Montana, continuano ad arrivare fiori davanti a Le Constellation: la commozione di turisti e residenti

Continuano ad arrivare fiori davanti a Le Constellation, il locale di Crans-Montana, in Svizzera, teatro della tragedia di capodanno. Lo sguardo commosso di turisti e residenti che vogliono ricordare le vittime dell’incendio: il bilancio è di 40 vittime e 121 feriti. Una nota della Procura svizzera precisa che i primi riscontri dell’indagine in relazione all’incendio hanno portato all’apertura di un‘indagine penale nei confronti dei due gestori che “sono accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo“.