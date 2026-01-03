Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 3 gennaio 2026

Ultima ora

Crans-Montana, Bertolaso: "I genitori dei ragazzi feriti? Sono scioccati, degli psicologi li stanno assistendo"

LaPresse
LaPresse

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante il punto stampa all’ospedale Niguarda di Milano, ha parlato delle condizioni dei ragazzi italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana, la notte di Capodanno e ricoverati nel nosocomio milanese e poi ha anche sottolineato la vicinanza ai familiari. “Sono addolorati, sotto shock. Abbiamo cinque psicologi che stanno li stanno assistendo qui a Niguarda. Altri cinque nostri psicologi sono nell’ambito del team nazionale che si trova a Crans-Montana, ad assistere i genitori dei ragazzi dispersi, che ovviamente in questo momento vivono la situazione più dolorosa e angosciante”.