Crans-Montana, Bertolaso: "Due ragazzi non identificati, probabilmente italiani, sono ricoverati a Zurigo"

Due giovani non identificati coinvolti nell’incendio di Crans-Montana e ricoverati nell’ospedale di Zurigo, in Svizzera potrebbero essere italiani. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante il punto stampa all’ospedale Niguarda, di Milano, sulle condizioni dei ragazzi coinvolti nella tragedia di Crans-Montana, la notte di Capodanno e ricoverati nel nosocomio milanese. “Sono due ragazzi che non sono ancora stati identificati con certezza, che sono i due casi più gravi e che si trovano al centro ustionati di Zurigo. Abbiamo la ragionevole speranza che si tratti di due ragazzi italiani, ma dobbiamo ancora fare le prove del DNA. Non riusciamo a identificarli perché hanno il volto completamente coperto dalle medicazioni“. Bertolaso ha confermato che oggi arriva al Niguarda la 15enne Sofia, gravemente ustionata nell’incendio.