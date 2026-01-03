Crans-Montana, ambasciatore Cornado: "Qui insieme ai nostri connazionali"

“Siamo qui al fianco dei nostri connazionali e delle famiglie che considero nostre famiglie”. Lo ha riferito l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, che è a Crans-Montana dove si è verificato il tragico incendio la notte di Capodanno. Sono 14 e non 13 gli italiani feriti e restano ancora 6 i dispersi. In totale si contano “121 feriti di cui 5 non identificati. 40 vittime, di cui 4 identificate e già restituite alle famiglie”. “Le procedure di identificazione proseguiranno nella giornata di oggi e di domani e dovrebbero essere in gran parte completate entro il pomeriggio di domani”, ha aggiunto, “in alcuni casi ci vorrà qualche giorno in più”. Proseguono le indagini, verranno interrogati tutti quelli che hanno avuto a che fare con il locale Le Constellation, ha spiegato anche il diplomatico.