Giappone, l'imperatore saluta la folla che festeggia il nuovo anno

L’imperatore del Giappone Naruhito e la sua famiglia hanno salutato la folla che celebrava l’arrivo del nuovo anno venerdì al Palazzo Imperiale di Tokyo. In piedi con l’imperatrice Masako e il resto della famiglia reale, ha augurato un felice anno nuovo alle persone sotto il balcone del palazzo, mentre molti gridavano “banzai” – giapponese per “lunga vita”. Era la prima volta che il nipote di Naruhito, Hisahito, partecipava poiché ora prende parte a eventi imperiali riservati agli adulti della famiglia, ed è un possibile erede al trono giapponese. È il secondo in linea di successione dopo suo padre, il fratello dell’imperatore. L’annuale apparizione di Capodanno dell’imperatore e della sua famiglia attira grandi folle nei giardini solitamente chiusi del palazzo, nel centro di Tokyo. Le persone sopportano il freddo per ciascuna delle cinque apparizioni imperiali durante il giorno. L’imperatore non ha potere politico in Giappone, ma ha un grande significato simbolico.