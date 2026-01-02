Crans-Montana, Tajani: "Le autorità mi hanno assicurato che ci sarà la massima severità"

“Ho chiesto informazioni alla procuratrice generale e mi ha detto che sono stati fatti una decina di interrogatori“. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa a Crans-Montana. “Toccherà alla magistratura accertare e mi hanno detto che hanno intenzione di andare fino in fondo – ha aggiunto – all’interno dell’edificio ho visto le tracce di un dramma. L’obiettivo è quello di accertare le responsabilità, mi hanno assicurato che ci sarà la massima severità nell’accertare eventuali responsabilità”. Sugli italiani coinvolti, Tajani ha poi affermato: “Ci sono 13 feriti italiani, dei quali 4 ricoverati al Niguarda di Milano, altri in ospedali svizzeri, e ci sono 6 dispersi“.