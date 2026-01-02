Crans-Montana, l'omaggio commosso e silenzioso alle vittime della tragedia

Sono rimaste uccise 47 persone, e altre 115 ferite, la maggior parte delle quali gravemente, dopo un incendio scoppiato durante la festa del Capodanno in un bar di Crans-Montana, una località alpina svizzera, meno di due ore dopo la mezzanotte di giovedì, ha detto la polizia. La località di Crans-Montana è conosciuta come sede internazionale di sci e golf e, da un giorno all’altro, il suo affollato bar Le Constellation si è trasformato da scena di baldoria nel luogo di una delle peggiori tragedie della Svizzera. Il Paese celebrerà cinque giorni di lutto. Il comandante della polizia del Canton Vallese, Frédéric Gisler, ha dichiarato in una conferenza stampa che si sta lavorando per identificare le vittime e informare le loro famiglie, aggiungendo che la comunità è “devastata”.