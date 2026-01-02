Crans-Montana, Bertolaso al Niguarda: "Un ragazzo ha appreso qui che il suo migliore amico è morto"

“Un ragazzo è arrivato con la mamma, che è molto provata e le abbiamo messo a fianco i nostri psicologi. Perché poi hanno saputo, arrivando, che il migliore amico di questo ragazzo purtroppo è deceduto. Le condizioni del ragazzo sono migliori di quelle che temevamo. La prognosi è molto riservata però è abbastanza positiva. Adesso va in terapia intensiva e questa sera lo valutiamo di nuovo”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, in un punto stampa all’ospedale Niguarda di Milano in merito all’incendio della notte di Capodanno a Crans-Montana.