Crans-Montana, Attilio Fontana al Niguarda: "Risposta della sanità Lombarda di alto livello"

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in visita privata all’ospedale di Niguarda per ringraziare medici, operatori sanitari e tecnici intervenuti per trasportare e curare al Centro Grandi Ustioni operativo nella struttura sanitaria alcuni dei ragazzi rimasti gravemente feriti nell’incendio del locale ‘Costellation’ di Crans Montana. “Sono stati ricoverati 4 pazienti, ne arriveranno altri 2, presi subito in cura dai nostri specialisti. La risposta che il Niguarda e la sanità Lombarda ha dato è di grandissimo livello“, le parole del governatore in un punto stampa.