Ucraina, Tusk: "Pace ora è all'orizzonte ma non certa"

“La pace è all’orizzonte“. Lo ha detto il primo ministro polacco Donald Tusk durante una riunione di governo al termine di colloqui sull’Ucraina con i leader europei. “Non c’è dubbio che siano accaduti eventi che danno motivo di sperare che questa guerra possa finire, e abbastanza rapidamente. Ma è pur sempre una speranza, ben lungi dall’essere certa al 100%“, ha spiegato Tusk. Secondo quanto riferito da Tusk, alla riunione virtuale hanno partecipato leader europei, il primo ministro canadese Mark Carney, i capi delle istituzioni europee e il segretario generale della Nato Mark Rutte.