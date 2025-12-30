Ucraina, Mosca dopo il tentato attacco alla residenza di Putin: “Posizione più dura ai negoziati” – La diretta

Tensione alle stelle tra Ucraina e Russia con Mosca che accusa Kiev di aver cercato di attaccare la residenza di Putin, nella regione di Novgorod, con 91 droni. Azione denunciata dal Cremlino e che, secondo il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, comporterà una rappresaglia oltre a influire sulla posizione della Russia nei colloqui in corso per l’accordo di pace. Volodymyr Zelensky ha smentito l’offensiva definendo le dichiarazioni di Mosca “tipiche menzogne”. Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato la vicenda: “L’ho saputo da Putin, ero molto arrabbiato. E’ un momento delicato”, ha detto il leader di Washington.
I leader europei si riuniranno oggi alle 11, ora italiana, per un ulteriore colloquio sulla situazione in Ucraina. Lo ha annunciato il portavoce del governo polacco, Adam Szlapka, in un messaggio su X. “Alle 11:00 il primo ministro polacco Donald Tusk prenderà parte a un altro colloquio tra i leader europei sull’Ucraina”, ha scritto Szlapka.
“È passato quasi un giorno e la Russia non ha ancora fornito alcuna prova plausibile alle sue accuse di presunto ‘attacco alla residenza di Putin’ da parte dell’Ucraina. E non lo farà. Perché non ce n’è nessuna. Un attacco del genere non è mai avvenuto”. Lo ha scritto in un messaggio su X il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha.
“Siamo rimasti delusi e preoccupati nel vedere le dichiarazioni di Emirati Arabi Uniti, India e Pakistan esprimere le loro preoccupazioni riguardo all’attacco che non è mai avvenuto. È ancora più sorprendente se si considera che tutti e tre gli stati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale quando un vero missile russo ha colpito il vero palazzo del governo ucraino il 7 settembre 2025”, ha scritto ancora Sybiha, sottolineando che “la Russia ha una lunga storia di false affermazioni: è la sua tattica distintiva”.
“Ad esempio, ha affermato che non avrebbe attaccato l’Ucraina all’inizio del 2022. Spesso accusa anche altri di ciò che loro stessi intendono fare. Le loro parole non dovrebbero mai essere prese per oro colato”. Secondo il ministro ucraino “tali reazioni alle infondate affermazioni manipolative della Russia non fanno che alimentare la propaganda russa e incoraggiano Mosca a commettere ulteriori atrocità e menzogne”. “Invitiamo tutti gli Stati ad agire responsabilmente e ad astenersi dal rispondere ad affermazioni non verificate, poiché ciò compromette il costruttivo processo di pace che sta avanzando di recente”.
Mosca inasprirà la sua posizione negoziale sull’Ucraina dopo il presunto attacco di Kiev alla residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Tass. “Le conseguenze diplomatiche di queste azioni da parte del regime di Kiev saranno un irrigidimento della posizione negoziale della Federazione Russa”, ha affermato il portavoce del Cremlino.
Il percorso verso un possibile cessate il fuoco in Ucraina si sta rivelando il più sanguinoso dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala nel 2022. Secondo un’ampia analisi della Bbc e di ricercatori indipendenti, nel 2025 le perdite russe hanno raggiunto livelli record.
I dati mostrano un trend allarmante: mentre l’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha intensificato gli sforzi diplomatici per la pace, i combattimenti sono diventati più letali. Lontano dal rallentare, il conflitto ha registrato un aumento del 40% degli avvisi di morte di soldati russi rispetto all’anno precedente.
Gli analisti interpretano l’escalation come una corsa a conquistare posizioni sul terreno prima dell’eventuale definizione di linee di armistizio. L’aumento delle vittime diventa evidente a partire da febbraio 2025, lo stesso mese in cui Trump e il presidente russo Vladimir Putin hanno avviato colloqui diretti sulla fine della guerra. Secondo la Bbc, che lavora con il sito indipendente Mediazona e una rete di volontari, sono stati finora confermati i nomi di circa 160.000 soldati russi uccisi in combattimento attraverso fonti aperte.
Gli esperti militari stimano tuttavia che il bilancio reale delle vittime possa essere molto più alto, compreso tra 243.000 e 352.000 morti. L’indagine sottolinea che il conteggio delle perdite resta complesso e incompleto. Le stime si basano sull’analisi di comunicati ufficiali, notizie locali, post sui social media e nuove sepolture nei cimiteri russi. Secondo gli specialisti, le cifre confermate rappresenterebbero solo tra il 45% e il 65% del totale reale.
Pur essendo soggetti a revisioni, i dati sugli avvisi di morte sono considerati un indicatore affidabile dell’intensità dei combattimenti. Mentre la diplomazia tra Washington e Mosca accelera, l’analisi, secondo la Bbc, suggerisce che la fase finale della guerra potrebbe essere anche la più cruenta.
Dialogo e i negoziati sono l’unica via d’uscita praticabile dalla crisi Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian. Lin ha invitato tutte le parti interessate a rispettare i tre principi di “nessuna espansione del campo di battaglia, nessuna escalation dei combattimenti e non alimentare il fuoco da parte di nessuna delle due parti”, a promuovere la de-escalation della situazione e a creare le condizioni per una risoluzione politica della crisi.
Un nuovo attacco delle truppe russe è stato registrato a Zaporizhzhia. Infrastrutture e settori residenziali sono stati danneggiati a seguito dell’attacco, mentre i servizi di emergenza continuano a lavorare sul campo. Lo ha riferito su Telegram il capo dell’amministrazione regionale militare di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, come riporta Rbc-Ukraine. Nella notte sono state riportate esplosioni anche a Odessa, come comunicato dal capo dell’amministrazione militare del distretto militare di Odessa, Serhiy Lysak e dall’Aeronautica militare delle Forze armate ucraine.
Nella regione di Kherson, due persone sono morte e altre due, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito dagli attacchi russi nelle ultime 24 ore. Come riporta Ukrinform, lo ha riferito su Telegram il capo dell’amministrazione statale regionale, Oleksandr Prokudin. Secondo le informazioni, numerosi villaggi sono stati colpiti da droni, attacchi aerei e artiglieria bombardamenti. Sono rimasti danneggiati quattro abitazioni private, un negozio e un’auto privata.