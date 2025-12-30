Ucraina, Mosca dopo il tentato attacco alla residenza di Putin: “Posizione più dura ai negoziati” – La diretta

Tensione alle stelle tra Ucraina e Russia con Mosca che accusa Kiev di aver cercato di attaccare la residenza di Putin, nella regione di Novgorod, con 91 droni. Azione denunciata dal Cremlino e che, secondo il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, comporterà una rappresaglia oltre a influire sulla posizione della Russia nei colloqui in corso per l’accordo di pace. Volodymyr Zelensky ha smentito l’offensiva definendo le dichiarazioni di Mosca “tipiche menzogne”. Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato la vicenda: “L’ho saputo da Putin, ero molto arrabbiato. E’ un momento delicato”, ha detto il leader di Washington.

