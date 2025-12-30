Tunnel della Manica, treni sospesi per guasto elettrico: i passeggeri in attesa a Londra

I passeggeri hanno affollato il terminal Eurostar nella stazione di King’s Cross a Londra dopo che per un guasto elettrico è stato interrotto il traffico ferroviario che collega il Regno Unito all’Europa continentale attraverso il tunnel della Manica. Eurotunnel ha dichiarato in un comunicato che il problema di alimentazione elettrica è iniziato nella notte di lunedì 29 dicembre in una parte del tunnel, influenzando il traffico ferroviario di passeggeri e veicoli in entrambe le direzioni. “È necessario un intervento tecnico, attualmente in corso”, ha affermato la società, aggiungendo che “i nostri team stanno lavorando per ripristinare la situazione il più rapidamente possibile”.