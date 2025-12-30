Tunnel Manica, problemi di circolazioni per i treni: Eurostar invita passeggeri a non viaggiare

Eurostar invita i passeggeri a non viaggiare oggi a causa di disagi al traffico ferroviario nel tunnel della Manica. È quanto si legge in una comunicazione pubblicata sul sito dell’operatore del servizio ferroviario ad alta velocità che attraversa il tunnel sottomarino della Manica. Eurostar riferisce che si è verificato un problema con l’alimentazione elettrica aerea e un guasto al treno Le Shuttle.

“Consigliamo vivamente a tutti i nostri passeggeri di posticipare il loro viaggio a una data diversa”, ha dichiarato Eurostar sul proprio sito web. “A causa di un problema con l’alimentazione elettrica aerea nel tunnel sotto la Manica e di un conseguente guasto al treno Le Shuttle, consigliamo vivamente a tutti i nostri passeggeri di posticipare il loro viaggio a una data diversa. Si prega di non recarsi alla stazione a meno che non si disponga già di un biglietto per il viaggio. Ci dispiace che i treni in servizio siano soggetti a gravi ritardi e cancellazioni dell’ultimo minuto. Si prega di controllare gli aggiornamenti in tempo reale sullo stato del proprio treno nella pagina Stato dei treni e orari”, recita l’aggiornamento pubblicato sul sito di Eurostar.