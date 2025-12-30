Torino, scontri in manifestazioni Flotilla e ‘No Meloni Day’: indagati 6 minorenni

Sei minorenni sono stati sottoposti a misure cautelari per resistenza aggravata e lesioni a Pubblico Ufficiale in seguito a episodi avvenuti durante manifestazioni studentesche e cortei politici. I provvedimenti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato, su disposizione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, dopo una serie di scontri che hanno visto coinvolti studenti e forze dell’ordine in diverse occasioni tra settembre e novembre. Tra le manifestazioni ci sono quelle per la Flotilla e il ‘No Meloni Day‘.