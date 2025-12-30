Brindisi, 66enne trovato con 92 kg di botti clandestini: arrestato

I carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, hanno arrestato un 66enne del luogo per detenzione illecita di esplosivi. In particolare, nel corso di una perquisizione domiciliare in vista di Capodanno, i militari hanno rinvenuto, in un locale di pertinenza dell’abitazione dell’uomo, 92 chilogrammi di fuochi d’artificio ed esplosivi clandestini. Tutto il materiale detonante, ritenuto pericoloso per l’incolumità pubblica in caso di incidente, è stato sottoposto a sequestro e recuperato dai Carabinieri del Nucleo Artificieri di Lecce per le successive operazioni di brillamento. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato rimesso in libertà su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.