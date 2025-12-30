Capodanno, botti illegali: sequestri a Lucca e Benevento

Continuano i sequestri da parte della Guardia di Finanza, in questo periodo più che mai attenta al pericoloso commercio di prodotti pirotecnici non a norma in vista dei botti di Capodanno. A Lucca, in Toscana, sono stati denunciati 3 soggetti alla locale Procura della Repubblica per vendita di materiale esplosivo artigianale, con candelotti anche superiori al kg che venivano inviati tramite diverse società di spedizione. I finanzieri del Comando Provinciale di Benevento, invece, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio e di contrasto agli illeciti in materia di vendita di fuochi d’artificio, hanno sequestrato circa 60 chili di materiale pirotecnico e denunciato 2 soggetti all’Autorità Giudiziaria.