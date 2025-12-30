Bolivia, scontri tra minatori e polizia a protesta per prezzi benzina

Un gruppo di minatori si è scontrato con la polizia martedì a La Paz in Bolivia, lanciando dinamite e petardi, nell’ottavo giorno di proteste contro l’eliminazione dei sussidi ai carburanti decisa dal presidente di centrodestra Rodrigo Paz, che ha portato a un aumento dei prezzi della benzina. La polizia ha disperso la manifestazione con gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro centinaia di dimostranti che avevano fatto esplodere piccole cariche di dinamite e cercavano di sfondare il cordone delle forze dell’ordine per entrare nella piazza centrale, dove si trovano gli edifici del governo e del parlamento. Non sono stati segnalati al momento feriti o arresti. Paz, entrato in carica a novembre, ha eliminato il sussidio su benzina e diesel che aveva mantenuto i prezzi congelati per oltre vent’anni durante i governi di sinistra di Evo Morales e Luis Arce (2006-2025).