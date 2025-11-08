Bolivia, il conservatore Rodrigo Paz presta giuramento come nuovo presidente

Il conservatore Rodrigo Paz ha prestato giuramento a La Paz come nuovo presidente della Bolivia, inaugurando una nuova era per la nazione andina dopo quasi 20 anni di governo del Movimento verso il Socialismo, fondato dall’ex presidente Evo Morales. “Dio, patria e famiglia, lo giuro”, ha detto il leader 58enne prima di ricevere la fascia presidenziale e le medaglie davanti ai capi di Stato di diversi Paesi sudamericani come Javier Milei (Argentina), Gabriel Boric (Cile), Daniel Noboa (Ecuador), Yamandú Orsi (Uruguay) e Santiago Peña (Paraguay).