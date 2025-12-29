Capodanno a Mosca, la città addobbata con mandarini giganti e un treno di peluche

Quest’anno la capitale russa si è addobbata con decorazioni lussuose e intricate per festeggiare il primo giorno del 2026. L’iconica passeggiata dell’Arbat, a Mosca, è stata riempita di mandarini giganti, un frutto tradizionale del Capodanno risalente all’epoca sovietica. Le persone, salendo su un’apposita piattaforma, possono addirittura scoprire “quanti mandarini pesano”. Enormi sfere di cristallo natalizie sono spuntate sul leggendario Anello dei Giardini. Mercatini di Natale hanno aperto in tutta la capitale, il più grande dei quali si trova all’esterno del Cremlino.