Ucraina, Zelensky arriva a Miami per colloqui con Trump

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è arrivato all’aeroporto di Miami in vista dell’incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I due si incontreranno al Mar-a-Lago, il club privato di Trump a Palm Beach, in Florida, dove il presidente degli Stati Uniti sta trascorrendo le vacanze. Zelenskyy ha affermato che i due hanno in programma di discutere di accordi di sicurezza ed economici e che solleverà “questioni territoriali”, poiché Mosca e Kiev rimangono fortemente in disaccordo sul destino della regione del Donbass.