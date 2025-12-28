Ucraina, Zelensky a Mar-a-Lago: "Spero nella pace il più presto possibile"

I negoziati tra Washington e Kiev sono andati avanti il mese scorso e che spera che la pace possa essere raggiunta il prima possibile. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arrivando a Mar-a-Lago per l’incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Zelensky ha affermato che l’attenzione sarà rivolta al piano di pace in 20 punti e alla definizione di un accordo. “È molto importante che i nostri team parlino di strategia, di come procedere passo dopo passo e di come avvicinarsi alla pace”, ha detto ai giornalisti. Circa il 90% del piano, ha aggiunto, è stato discusso dai team.