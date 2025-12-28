Ucraina, Trump prima del vertice con Zelensky: "Tutte le parti vogliono la pace"

Penso che Putin e Zelensky “vogliano lo stesso risultato. Tutti vogliono la pace in Ucraina quanto prima”. Lo ha detto Donald Trump ricevendo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, in Florida. “Cercherò di riportare Putin al tavolo del negoziato, ma rimane complesso” ha proseguito il presidente Usa che ha aggiunto: “Non ci sono scadenze. Nei negoziati sono molto coinvolte tante nazioni europee” ha poi detto Trump. “Se oggi ci sarà un accordo? Dipende, credo che abbiamo le basi”, ha aggiunto.