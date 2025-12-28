Guinea, è il giorno delle presidenziali: il generale Doumbouya va a votare da favorito

Guinea al voto oggi per eleggere il nuovo presidente del Paese, nelle prime elezioni dopo il colpo di Stato del 2021. Le elezioni di oggi vedono un’opposizione indebolita e frammentata, con un totale di nove candidati. Gli analisti prevedono così la vittoria del leader della giunta, il generale Mamadi Doumbouya. Il principale sfidante di Doumbouya è il poco conosciuto Yero Baldé del partito Fronte Democratico della Guinea, che è stato ministro dell’istruzione sotto il presidente destituito Alpha Condé. Più della metà dei 15 milioni di abitanti della Guinea vive in condizioni di povertà e insicurezza alimentare senza precedenti, nonostante le ricche risorse minerarie del Paese, che è il più grande esportatore mondiale di bauxite, utilizzata per la produzione di alluminio.