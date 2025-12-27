Ucraina, attacchi a Kiev: il momento in cui un drone colpisce un palazzo

Un video girato sabato mattina sembra mostrare il momento in cui un drone che colpisce un palazzo a Kiev. Il filmato immortala un’esplosione nella parte superiore dell’edificio nella capitale ucraina e mostra poi da vicino i danni e l’incendio provocati. La Russia ha attaccato la capitale ucraina con missili e droni nelle prime ore di sabato, uccidendo una persona e ferendone 27, alla vigilia del nuovo incontro tra Zelensky e Trump in Florida. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver effettuato un “attacco massiccio” durante la notte, utilizzando “armi a guida di precisione a lungo raggio da terra, aria e mare, compresi missili aerobalistici ipersonici Kinzhal” e droni, aggiungendo che si è trattata di una risposta agli attacchi dell’Ucraina contro “obiettivi civili” in Russia.