Ucraina, notte di attacchi russi su Kiev: 8 feriti

Cinque persone sono rimaste ferite negli attacchi sferrati nella notte dai russi in molti distretti di Kiev. Lo ha riferito il sindaco della capitale Vitali Klitschko, citato da Ukrinform. Le forze di Mosca, riferisce Kyiv Independent, hanno lanciato missili ipersonici Kinzhal, missili balistici Iskander e missili da crociera Kalibr. Diverse esplosioni sono state udite in tutta la capitale e anche nella regione di Kiev, dove sono stati segnalati blackout elettrici nella città di Brovary e nelle aree circostanti a seguito dei raid. È stato segnalato un incendio nel distretto di Holosiivskyi della città, mentre detriti sono caduti nei distretti di Obolonskyi e Desnianskyi. Nel distretto di Boryspil alcuni magazzini, oltre a due automobili, sono stati danneggiati. Intanto cresce l’attesa per l’incontro tra Zelensky e Trump.

Gli aggiornamenti in diretta Sono andati avanti tutta la notte gli attacchi di Mosca sulla regione della capitale ucraina. Inizio diretta: 27/12/25 07:00 Fine diretta: 27/12/25 23:59