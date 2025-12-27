Ucraina, notte di attacchi russi su Kiev: 8 feriti

Cinque persone sono rimaste ferite negli attacchi sferrati nella notte dai russi in molti distretti di Kiev. Lo ha riferito il sindaco della capitale Vitali Klitschko, citato da Ukrinform. Le forze di Mosca, riferisce Kyiv Independent, hanno lanciato missili ipersonici Kinzhal, missili balistici Iskander e missili da crociera Kalibr. Diverse esplosioni sono state udite in tutta la capitale e anche nella regione di Kiev, dove sono stati segnalati blackout elettrici nella città di Brovary e nelle aree circostanti a seguito dei raid. È stato segnalato un incendio nel distretto di Holosiivskyi della città, mentre detriti sono caduti nei distretti di Obolonskyi e Desnianskyi. Nel distretto di Boryspil alcuni magazzini, oltre a due automobili, sono stati danneggiati. Intanto cresce l’attesa per l’incontro tra Zelensky e Trump.
La Polonia ha fatto decollare i jet in risposta agli attacchi russi su Kiev avvenuti nella notte. “A causa dell’attività dell’aviazione a lungo raggio della Federazione Russa, che sta effettuando attacchi sul territorio dell’Ucraina, è iniziata l’operazione dell’aviazione militare nello spazio aereo polacco”, ha comunicato il Comando Operativo delle Forze Armate di Varsavia, aggiungendo di aver “messo in campo le forze e le risorse necessarie a sua disposizione. Sono decollati i caccia, mentre i sistemi di difesa aerea a terra e di sorveglianza radar hanno raggiunto lo stato di prontezza. Queste azioni sono di carattere preventivo e mirano a garantire la sicurezza dello spazio aereo e la sua protezione, specialmente nelle aree adiacenti alle zone minacciate”. L’agenzia polacca per i servizi di navigazione aerea ha informato che due aeroporti, Rzeszow e Lublino, sono stati temporaneamente chiusi.
E’ salito a otto, tra cui un 16enne, il numero dei feriti degli attacchi russi che hanno colpito nella notte sette distretti di Kiev. Lo riporta Rbc Ukraine secondo cui, tra gli altri, stato colpito un dormitorio di una delle università nel distretto di Solomyansky. Nel distretto di Darnytsky, e’ stato colpito un edificio residenziale di 24 piani. Nel distretto di Darnytskyi è divampato un incendio al quarto piano di un edificio di 18 e delle persone sono state evacuate da una casa di riposo. Incendi sono stati segnalati anche nei distretti di Desnyanskyi, Dniprovskyi e Solomyanskyi.
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen parteciperà oggi a una chiamata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riferisce una portavoce dell’esecutivo comunitario, citato da Sky News Uk. Alla chiamata si uniranno anche altri leader europei.
Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha sottolineato come il suo Paese e la Russia abbiano condiviso “sangue, vita e morte” nella guerra in Ucraina. In un messaggio di auguri per il nuovo anno, diffuso dall’agenzia di stampa nordcoreana Kcna, Kim ha affermato che il 2025 è stato un “anno davvero significativo” per l’alleanza tra Pyongyang e Mosca, consolidata dalla “condivisione di sangue, vita e morte nella stessa trincea”. Secondo le agenzie di intelligence sudcoreane e occidentali, la Corea del Nord ha inviato migliaia di soldati a combattere per Mosca.
La Casa Bianca ha confermato l’incontro di domani, domenica 28 dicembre, tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel programma ufficiale si legge che i due leader si vedranno alle 15 ora locale, le 21 in Italia, nella residenza del tycoon a Mar-a-Lago, in Florida.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo di pace nel conflitto in Ucraina. “Penso che abbiamo buone possibilità di riuscirci”, ha detto al New York Post il leader Usa, che domani riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago. “Penso che vogliano farlo ora, e penso che la Russia voglia farlo. Ma ogni volta che uno vuole farlo, l’altro non vuole”, ha aggiunto. “Ho risolto otto guerre, e questa è la più difficile di tutte. Ma credo che ce la faremo”.