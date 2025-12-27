Thailandia e Cambogia siglano il cessate il fuoco: chiuse le ostilità al confine

Thailandia e Cambogia hanno annunciato di aver firmato un accordo per attuare un cessate il fuoco per porre fine a settimane di combattimenti armati lungo il loro confine per rivendicazioni territoriali concorrenti. È entrato in vigore a mezzogiorno, ora locale. Oltre a porre fine ai combattimenti, l’accordo non prevede ulteriori movimenti militari da nessuna delle due parti e nessuna violazione dello spazio aereo di entrambe le parti per scopi militari. Solo la Tailandia ha impiegato attacchi aerei nei combattimenti, colpendo siti in Cambogia solo sabato mattina, secondo il ministero della Difesa del paese. Un’altra clausola importante prevede che la Thailandia – “dopo che il cessate il fuoco sarà stato pienamente mantenuto per 72 ore” – rimpatrierà 18 soldati cambogiani che aveva tenuto prigionieri dai primi combattimenti di luglio. Il loro rilascio è stata una delle principali richieste della parte cambogiana. Si afferma che le due parti si sono impegnate a raggiungere un precedente cessate il fuoco che ha posto fine a cinque giorni di combattimenti a luglio e a seguire accordi. Il portavoce del ministero della Difesa tailandese, Surasant Kongsiri, ha affermato in una conferenza stampa che il cessate il fuoco “non è un atto di fiducia né un’accettazione incondizionata, ma un periodo di tempo per dimostrare concretamente se la Cambogia può davvero cessare l’uso di armi, provocazioni e minacce nell’area”. Il cessate il fuoco originario di luglio è stato mediato dalla Malesia e portato avanti grazie alle pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha minacciato di negare i privilegi commerciali a meno che Tailandia e Cambogia non avessero acconsentito. È stato formalizzato in modo più dettagliato in ottobre in un incontro regionale in Malesia a cui ha partecipato Trump. Nonostante questi accordi, i due paesi hanno portato avanti un’aspra guerra di propaganda e sono continuate piccole violenze transfrontaliere, degenerate all’inizio di dicembre in pesanti combattimenti diffusi.