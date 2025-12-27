Thailandia-Cambogia: firmato accordo per cessate il fuoco

Thailanda e Cambogia hanno firmato un accordo di cessate il fuoco per porre fine a settimane di combattimenti armati lungo il loro confine, a causa di rivendicazioni territoriali concorrenti. L’accordo è entrato in vigore a mezzogiorno, ora locale. Oltre a porre fine ai combattimenti, l’accordo prevede che non ci siano ulteriori movimenti militari e nessuna violazione dello spazio aereo da parte delle due parti. Un’altra clausola importante stabilisce che Bangkok, “dopo che il cessate il fuoco sarà stato mantenuto pienamente per 72 ore”, sia tenuta a rimpatriare 18 soldati cambogiani detenuti da luglio. La loro liberazione è stata una delle principali richieste della parte cambogiana.

Il cessate il fuoco precedente

Il cessate il fuoco dello scorso luglio era stato mediato dalla Malesia e portato avanti sotto la pressione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aveva minacciato di ritirare i benefici commerciali se Thailandia e Cambogia non fossero arrivate a un accordo. Nonostante l’accordo, tra i due Paesi sono continuate le tensioni lungo il confine, aumentate nei primi giorni di dicembre, culminando in pesanti combattimenti diffusi.