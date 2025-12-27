Terrorismo, finanziamenti per 7 mln ad Hamas: 9 arresti a Genova

Nove persone sono state arrestate con l’accusa di aver finanziato Hamas con oltre sette milioni di euro. I provvedimenti cautelari sono stati emessi nell’ambito di una indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, in collaborazione con la Digos di Genova. In manette è finito anche Mohammad Hannoun, presidente di una delle più importanti associazioni palestinesi in Italia: dalle indagini è emerso che avrebbe diretto per oltre vent’anni un sistema di raccolta fondi per a scopi umanitari, ma destinati in realtà al sostegno dell’organizzazione terroristica islamica. Coinvolte inoltre tre associazioni. Sequestrati beni per 8 milioni di euro. Gli indagati sono accusati di associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale. “Squarciato il velo su comportamenti e attività percolossime”, ha commentato il ministro dell’Interno Piantedosi.